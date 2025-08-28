DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçeye kazandırılacak modern 60 yeni iş yerinin yapım protokolünü imzaladıklarını müjdeledi.

Babadağ Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Babadağ ilçesine 60 adet yeni iş yeri kazandırılacak.

Konuyla ilgili olarak Babadağlılara müjdeli haberi veren Belediye Başkanı Murat Kumral, "Dağların eteğinde tarih ve kültürün izlerini taşıyan Babadağ’ımız, dokumacılık geleneği, tarihi evleri ve medeniyet mirasıyla köklü zenginlikleri bağrında taşıyor. Bu eşsiz coğrafyadan aldığımız ilhamla, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katacak önemli bir adımı daha atmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Babadağ Belediyesi olarak TOKİ Başkanlığımız ile protokolümüzü imzaladık. Babadağ ilçemize 60 adet yeni iş yeri kazandırıyoruz" dedi.

"Bu yatırım ile hemşehrilerimiz modern ve güvenli bir ticaret alanına kavuşacak" diyen Başkan Kumral, "Esnafımız daha sağlıklı koşullarda hizmet verecek, ilçemizde istihdam artacak, ekonomik canlılık güçlenecektir. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eser ve hizmet siyasetinden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu süreçte bizlere destek olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Bakanımız Nihat Zeybekci’ye, Denizli milletvekillerimiz Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök’e, İl Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu’na, İlçe Başkanımız başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza ve belediye meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.