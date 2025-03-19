Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, baba ocağı olan mahallede düzenledikleri iftar sofrasında hemşehrileri ile bir araya geldi.

Ramazan ayında her gün bir vatandaşın evinde ve mahallelerde düzenlenen geniş katılımlı organizasyonlarda iftarını yapan Belediye Başkanı Şenol Kul, son olarak doğup büyüdüğü Kozluk Mahallesi’nde iftar verdi. Kozluk merkez camii bahçesinde gerçekleşen iftar programında yüzlerce kişi hep birlikte iftar açmanın heyecanını yaşayan Kul, misafirlerini kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Programda Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İftar yemeği öncesi konuşan Başkan Şenol Kul, "Dışarıda soğuk bir hava var, ancak yürekler sımsıcak. Ramazan, birlik beraberlik ayıdır, yardımlaşma dayanışma ayıdır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir" dedi.

Dost ve akrabalarla birlikte iftar açmanın mutluluk verici olduğunu ve bu durumun aynı zamanda büyük bir minnet olduğuna dikkat çeken Kul, "Allah’ım tutmuş olduğunuz oruçları kabul ve makbul eylesin inşallah. Yarın bugünden daha güzel olsun. Bugüne kadar birlikte koştuk, yürüdük, şehrimize birçok hizmetler yaptık. Allah’ım nice hizmetler yapmayı da birlikte nasip etsin. Bu gönül soframızda bir araya geldiğiniz için, bu güzellikleri bizlere yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun, sağlıkla kalın" diye konuştu.

Programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, MHP Terme İlçe Başkanı Ercan Kaya, sivil toplum örgütlerinin başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.