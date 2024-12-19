Menteşe Belediyesi hem kırsal hem de merkezde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Daha güvenli ve konforlu yollar hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri 2024 yılı içerisinde toplam 12 bin 970 metrekare kilit parke taşı kaplama, 5 bin 960 metrekare beton yol kaplama, 21 kilometre yol açımı ve 437 kilometre yol düzenleme çalışması yaptı. Ayrıca su baskınlarına karşı 50 kilometrelik şarampol ile drenaj hattı temizliği, 21 kilometrelik imar yolu açılımı ve 70 kilometrelik yolda çakıllama çalışması tamamlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, çalışmaların merkez ve kırsal ayrımı yapılmadan öncelik sırasına göre yürütüldüğünü ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Güzel şehirler sadece binalar, meydanlar ve caddeler ile vücut bulmaz. Şehirler çevresiyle, parklarıyla ve yollarıyla da çağdaş ve güvenli olmalıdır. Menteşe Belediyesi olarak kırsal da ve şehir merkezinde daha güvenli ve konforlu yollar hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 12 bin 970 metrekare kilit parke taşı kaplama, 5 bin 960 metrekare beton yol kaplama, 21 kilometre yol açımı ve 437 kilometre yol düzenleme çalışması yaptık. Su baskınlarına karşı da 50 kilometre şarampol ve drenaj hattı temizliği gerçekleştirirken, 21 kilometre imar yolu açtık ve 70 kilometre yolda da çakıllama çalışması tamamlandık. Yollar sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda ilçemizin çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir unsurdur. Bu bilinçle ekiplerimiz, yol yapımı ve bakımının yanı sıra okul, cami, spor kulüp ve kamu binalarında da çalışmalar yapıyor. Ayrıca bugüne kadar 42 mahallede tamamlanarak halkın hizmetine sunulan çok amaçlı sosyal alanların örneklerini Özlüce ve Bozyer Mahallelerinde de hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Başkan Köksal, 2024 yılında kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda 18 okul, 9 cami, 5 spor kulübü ve 9 kamu binasında da onarım çalışması gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.