TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor ’da, Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, yeşil-beyazlı camiaya kritik haftalarda çağrıda bulundu. Başkan Kıyanç, şampiyonluğa ulaşmak için herkesin 2-3 hafta boyunca birlik olması gerektiğini, evlerin, sokakların ve caddelerin yeşil-beyaz bayraklarla donatılmasını istedi.

"Gün, birlik olma günü"

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir eşiğe geldiklerini belirten Kıyanç, "Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alacağımız son iki galibiyet kaldı. Gün, birlik olma ve buna inanma günü. Gün, ayrışma günü değil. Artık cephe açmayacağız, kimseyi eleştirmeyeceğiz. Olanları sorgulamayacağız. Konsantrasyonumuzu bozmayacağız, önümüze bakacağız, hedefe kilitleneceğiz. Sabırla mücadelemizin karşılığını almak için dikkatli ve kontrollü olacağız" dedi.

"5 puanın sorumlusu biziz"

Son iki maçta kaybedilen 5 puana da değinen Başkan Kıyanç, "Açık ve net bir öz eleştiri yapıyoruz. Bu 5 puanın sorumlusu olarak birinci sıraya kendimizi koyuyoruz. Oturup düşünmeliyiz. Stres mi? Gerginlik mi oldu? Baskı mı oluşturduk? Ne yaptık diye kendimize bakacağız. Ama öncelikle işimizi yapacağız, şampiyon olacağız. Ondan sonra isteyen herkes istediğini konuşur. Ancak biz, şampiyonluk kupasını kaldırana kadar hiçbir konuya odaklanmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk için yüreği büyük bir ordu var"

Tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Kıyanç, şunları söyledi: "Bu kadar olumsuzluğa rağmen bugün lig lideri olmamız başlı başına büyük bir başarıdır. Teknik heyetimiz, yönetimimiz ve sayıca az ama yüreği büyük bir inananlar ordusuyla birlikte biz şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz. İnanmak gerekiyor. Başka oyunlara gelmeyeceğiz. İnananların, iyilerin, hak edenlerin ve emek verenlerin kazandığı bir davranış sergileyeceğiz. Ve biz bunu ispatlayacağız"

"Hep birlikte bir hikâyeye imza atıyoruz"

Muğlaspor’un bu sezonki mücadelesinin büyük bir hikâyeye dönüştüğünü kaydeden Başkan Menaf Kıyanç, "Gerçekten anlatıldığında herkesin ilham alacağı bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bu hikaye, Muğla ve ülkemiz için çok değerli olacak. İçinde önemli öz eleştiriler de barındıracak. Bu yüzden Muğlaspor için herkesin 2-3 hafta boyunca birlik olması gerekiyor. Evlerde, sokaklarda ve caddelerde Muğlaspor bayrakları asılmalı. Gelin, ortak değerimiz için birlikte mücadele edelim. Birlikte hareket etme kültürü çok değerli. Muğlaspor, tüm 48’in, dünyada yaşayan tüm Muğlalıların ve Muğla’yı seven herkesin ortak değeri" diye konuştu.