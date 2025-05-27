Mersin’in Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Çeşmeli Kızkalesi Otoyol Projesi kapsamında ’Tırtar Bağlantı Yolu’nun proje kapsamı dışına alınarak iptal edildiğini bildirdi.

Kentte yapımı süren Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi çerçevesinde vatandaşlar ’Tırtar Bağlantı Yolu’nun iptal edilmesini istedi. Bunun üzerine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, beraberinde milletvekilleriyle birlikte geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşerek, vatandaşların talebini ileterek sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından bugün beklenen iptal kararının geldiğini Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara açıkladı.

Başkan Kara yaptığı açıklamada:" Çeşmeli Kızkalesi Otoyol Projesi kapsamında,’Tırtar Bağlantı Yolu’ proje kapsamı dışına alınmış, iptal edilmiştir. Halkımızın bu haklı seslenişini duyurmamızda bizlere destek veren, her an yanımızda olan Mersin Milletvekillerimiz Dr. Levent Uysal, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanımız Adem Aldemir, MHP İl Başkanımız Ömer Gürsoy, Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarımıza, konuyu tekrar değerlendirerek sesimize ses veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve kentimize böyle devasa bir yatırımı yaptıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimiziarzederiz"dedi.