Türkiye’nin önemli oda müziği yarışması olan AKOB 8. Ulusal Oda Müziği Yarışması, 25-26 Mayıs tarihlerinde büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Ülkedeki konservatuvarlardan genç müzisyenleri buluşturan yarışma, nitelikli ve katılımcı bir müzik ortamı oluşturma hedefiyle Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) tarafından 8 yıldır başarıyla sürdürülüyor.

Bu yıl Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde rekor katılım ile gerçekleşen yarışmada, 6’sı "Genç Türk Bestecisi Eseri" kategorisinde, 18’i "Genel Oda Müziği Eserleri Performans" kategorisinde olmak üzere toplam 24 grup ve 68 genç müzisyen sahne aldı. Bugüne kadar 88 grup ve 268 genç müzisyeni buluşturan yarışma, genç yeteneklerin sahne deneyimi kazandığı ve sanata dair hayallerini büyüttüğü eşsiz bir platform olmayı sürdürüyor.

Yarışmanın açılışında konuşan AKOB Başkanı ve Jüri Onursal Üyesi Demet Şaman Tarlakazan, "AKOB olarak, ülkemizde sürdürülebilirliğiyle öne çıkan tek oda müziği yarışmasını, sekizinci kez gerçekleştirmekten büyük kıvanç ve aynı zamanda büyük sorumluluk duyuyoruz. Biz gibi kültür sanat kurumlarının öncelikli görevinin, hayata anlam kazandıran bu alanın ürünlerinin bilinmesini sağlamak ve sanata erişimin, gelişimin önündeki engelleri kaldırmak olduğuna inanıyoruz. Birlikte düşünme, duyma ve hissetme yetisinin sahne üzerindeki somutlaşması olarak gördüğümüz oda müziğine ve onu oluşturan kültüre verilmesi gereken önemin altını çizmek istiyoruz. AKOB olarak, genç müzisyenlerin bireysel ustalığının yanı sıra birlikte çalma becerilerini güçlendirmelerini hedefliyoruz" dedi.

Genel Oda Müziği Kategorisi Birincilik Ödülü, Mendelssohn’un etkileyici eserlerini başarıyla yorumlayan Euterpe Quartet’e verildi. Flüt-piyano ikilisi Ayben Sever & Can Erkekli, Henri Dutilleux’nün eseriyle ikincilik ödülüne layık görülürken, Kemal Rastgeldi Mansiyon Ödülü ise Francis Poulenc’in eseriyle Trio Altais’in oldu.

Yarışmanın bir diğer heyecan verici bölümü olan Genç Türk Bestecisi Eseri Kategorisi ise genç bestecilere ışık tutan bir alan olmayı sürdürüyor. Genç Türk Bestecisi Ödülü, eseri ’Eski Köyden Anılar’ ile Okan Toprak’a verildi.