Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan son üç aylık dönemde hayata geçirilen proje ve hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 2025 yılı Ocak-Mart Faaliyet Raporu detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Kahveci, eğitimden ulaşıma, altyapıdan sosyal hizmetlere ve çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Tüm faaliyetlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurgulayan Kahveci, "Amacımız, yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde Kütahya’nın yaşam kalitesini artırmak" dedi.

Halkın ihtiyaçları doğrultusunda projelerin planlandığını ifade eden Başkan Kahveci, bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Toplantıda ayrıca Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi, Kart43 destek ödemeleri ve sokak hayvanları için planlanan Doğal Yaşam Alanı Projesi gibi kamuoyunda sıkça gündeme gelen konulara da açıklık getirildi.

Program, Başkan Eyüp Kahveci’nin basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.