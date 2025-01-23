Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hacıazizler Mahallesi Muhtarı Fatma Yıldız Abacı ile bir araya gelerek mahallenin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, mahalledeki sorunlar ve çözüm yolları üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Başkan Kahveci, belediye ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışarak mahallenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlama yapacağını ifade etti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmek için adımların hızla atılacağı belirtildi.