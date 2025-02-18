İstanbul Silivri'de STK üyeleriyle bir araya gelen Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK'ların güçlendirilmesi yerine kapısına kilit vurulmaya çalışıldığını iddia etti. İmamoğlu, bu misyonla Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Müdürlüğü’nü kuırarak geliştirdiklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de STK üyeleriyle bir araya geldi.

Yöneticiler olarak vatandaşlara hizmet etmek üzere göreve geldiklerini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Biz, size hizmet ediyoruz. İstemediğiniz zaman da gitmek zorundasınız. Siz seçilirken, ‘Seçildin, hayırlı olsun’ demedik mi? Dedik. E biz seçildik, ‘Haydi görevden alın!’ Ne oldu? 13 bin fark 806 bin oldu. Sonra 1 milyon oldu. Şimdi sayamayacağın kadar olacak. Onun için ‘İnsanların, vatandaşın iradesine ben baskı kurarım, set koyarım’ falan filan; geç. Devlet baki, bu ülke baki; insan fani. Bunu unutma. İnsan fani. Yani bu ‘saltanat maltanat işleri Sultan Süleyman'a kalmadı’ diye güzel bir söz vardır. Fani olduğunu unutma. Ama devlet baki. Bu canım bayrak, insanlık var oldukça dalgalanacak gökyüzünde. Meselenin özü bu kadar basit. Verdiğimiz mücadele bu. Başka bir mücadelemiz yok” dedi.

Ülkenin gerçek gücünün vatandaşların hep beraber ayağa kalkmasıyla sağlanacağının altını çizen Başkan İmamoğlu, “Bu ülkenin gerçek gücünü birlikte olarak göstereceğiz. Milletimizin, demokrasinin bize bahşettiği en güçlü, kimsenin karışamayacağı yer de sandık. Sağlıklı bir biçimde sandığa gideceğiz. Ve sağlıklı bir biçimde gittiğimiz sandıkta, ülkenin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Yapmak istediğimiz bu. İstanbul, bizim ortak evimiz. Burayı güzel hale getirmek istiyoruz. Ama artık Türkiye, vatanımızı güzel bir alan haline getireceğiz. Bu büyük milletin hakkıdır. Ve dayanışmanız çok önemli. Dayanışmanız baki olsun. Dayanışmanız, güzel ve güçlü olsun. Bu dönemde yaşadığımız bütün kötü olaylar, bütün kötü vakalar hepimize ders olsun” diye konuştu.

“Son dönemde Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının çürütülmeye, içi boşaltılmaya, engellenmeye, hatta kapılarına kilit vurulmaya çalışılan bir dönemi yaşıyoruz" diyen Başkan İmamoğlu, bu misyonla Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Müdürlüğü’nü kuırarak geliştirdiklerini söyledi.