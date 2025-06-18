Kütahya Sebzeciler ve Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ve oda yönetimi, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, şehir genelindeki pazarcılık faaliyetleri ile hizmetlerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Oda Başkanı Hakan Akdaş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Akdaş, "Başkanımızın uzlaşmacı yaklaşımına ve samimiyetine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de pazarcı esnafının yaşadığı sorunların istişare kültürüyle çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise nazik ziyaretlerinden dolayı Hakan Akdaş ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, birlikte yürütülecek çalışmalarda dayanışma ve iş birliğine vurgu yaptı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.