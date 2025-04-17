Ziraat Türkiye Kupası final maçı Eskişehir’de oynanacak olmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "İnşallah önümüzdeki senelerde Eskişehirspor’umuzu da bol bol finallerde görmek dileğiyle" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacağını duyurdu. TFF’nin duyurusu heyecan oluştururken, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Albayrak’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu açıklamada, "TFF ile yapılan görüşmeler neticesinde 14 Mayıs 2025 tarihindeki Ziraat Türkiye Kupası final maçı Eskişehir’de oynanacak. Hayırlı olsun. Keşke finalde bizim takımımız olsaydı. İnşallah önümüzdeki senelerde Eskişehirspor’umuzu da bol bol finallerde görmek dileğiyle" ifadeleri yer aldı.

Başkan Albayrak, destekleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na, milletvekillerine ve emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.