Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, bugün yapılan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında önemli kararların alındığını belirterek, CHP’li ilçe belediyesi olarak her zaman hemşehrilerine hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi.

İlçelerde büyükşehir ve ilçe belediyesi ayrımı yapmadan hizmet ürettiklerini vurgulayan Günel, alınan yeni kararlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Büyükşehir Belediye Meclisimizde verdiğimiz önerge ile 6 bin metre ve daha küçük parklar ile 25 metre ve altındaki yolların bakım ve onarım sorumluluklarını Büyükşehir Belediyesi’nden alarak, ilçe belediyemizin sorumluluğu altına alınmasını sağladık"

Başkan Günel, Büyükşehir Belediyesi’nin asli görev alanlarına daha fazla yoğunlaşması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyesi’nin en temel görevleri; altyapı, kanalizasyon, su gibi konulardır. Bunlar ağırlıklı olarak ASKİ’nin hizmet alanına giriyor. Büyükşehir Belediyesi bu görevlerini eksiksiz yerine getirdiği sürece, biz diğer konularda yük almaya devam ederiz. Yeter ki kentimizin ihtiyaçları verimli bir şekilde giderilsin"

Başkan Günel, "Bugün şunu söyledik. Mezarlık ve defin hizmetleri bizim asli görevimizdi. 11 yıldır bu işi gayet güzel, dört dörtlük yapıyoruz. Eğer yarın Büyükşehir Belediyesi bu hizmetleri devralmak ister ve yapamazsa, zorluk yaşarsa ya da tekrar devretmek isterse, biz yine alırız. Hiçbir vatandaşımızın cenazesini musalla taşında bırakmayız. Hemşehrilerimizin hizmetlerini aksatacak hiçbir çalışmanın içinde olmayız" dedi.

"Yükümüz ağır ama amacımız net"

"Bu kararlar, mezarlıklar ve ilaçlama hizmetleriyle kıyaslanamayacak ölçüde büyük bir maddi yük getiriyor" diyen Başkan Günel, "Buna rağmen biz bu sorumluluğu üstleniyoruz. Çünkü Kuşadası bir turizm kenti. Özellikle sezon döneminde kent merkezine yoğun bir misafir akışı oluyor. Bu da doğal olarak ciddi bir hizmet ihtiyacı oluşturuyor" diye konuştu.