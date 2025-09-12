Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahallemi Dinliyorum" buluşmaları kapsamında Batıköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle halkının talep ve sorunlarını doğrudan dinleyen Başkan Gençay, çözüm odaklı yaklaşımıyla vatandaşlarla birebir iletişim kurdu.

Batıköy Mahalle Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen buluşmaya; Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ve Engin Topal, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Batıköy Mahalle Muhtarı Mustafa Partal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Gençay, Didim Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri paylaştı.

Başkan Gençay, buluşmada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyip çözüm önerileri sunmak için Mahalle Buluşmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün Batıköy Mahallemizdeydik. Halkımızın taleplerini not aldık, çözüm için gereken adımları hızla atacağız. Didim’de her mahallemizi daha güzel ve yaşanabilir kılmak için birlikte çalışacağız"

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantı, vatandaşların memnuniyetlerini dile getirmesi ve mahallelerine dair beklentilerini doğrudan iletmesiyle sona erdi.