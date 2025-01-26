Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un Kıbrıs Barış Kupası’nı kazanmasının 50. yıl dönümü nedeniyle KKTC’de düzenlenen resepsiyona katıldı. Başkan Genç, “Kıbrıs Barış Kupamız sporun birleştirici gücüyle bizlerin dayanışmasını pekiştiren ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren eşsiz bir semboldür” dedi.

Trabzonspor’un Kıbrıs Barış Kupası’nı kazanmasının 50. yılı anısına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde resepsiyon düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşı olduğu ve KKTC Başbakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, Trabzonspor’un efsane isimlerinden eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, o dönem kadroda yer alan futbolcular, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Trabzonlu Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Trabzonspor’un o unutulmaz zaferi, sadece bir futbol takımı zaferi değil, tüm Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin, direncinin ve kardeşliğinin bir simgesidir. Bu özel kupanın 50. yılı, hem tarihimize sahip çıkmanın hem de bu büyük başarıyı gelecek nesillere aktarmanın bir vesilesidir. Trabzonspor’a ve tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük bir mutluluk ve gurur nişanesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “23 Ocak 1975 tarihinde Trabzonspor’umuzun kazandığı Kıbrıs Barış Kupası’nın 50. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizdeyiz. Bizim için büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi. 1974 yılında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine omuz veren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletimizin onurunu, bağımsızlık tutkusunu ve kardeşlik bağlarını tarihe altın harflerle yazıldığı bir destandır. Bu kutlu harekât Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve eşitlik idealini, sarsılmaz inancını tüm dünyaya ilan etmiş ve Türkiye’nin bu haklı davadaki kararlılığını, vicdanlı ve güçlü duruşunu bir kez daha gururla ortaya koymuştur. Bu tarihi zaferin ardından düzenlenen Kıbrıs Barış Kupamız sporun birleştirici gücüyle bizlerin dayanışmasını pekiştiren ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren eşsiz bir semboldür. Bu zafer sadece bir spor başarısı değil ulusal dayanışmamızın bir nişanesi, Trabzonspor Süper Lig’e yükseldikten sonra kazandığımız ilk kupamızdır. Rahmet ve özlemle her zaman andığımız Kazım Koyuncu’nun; ‘74’te başladı Karadeniz Fırtınası, en büyük onurdu bize Kıbrıs’ın Barış Kupası’ sözleri, bugün hala Trabzon’umuzun sokaklarında, tribünlerinde ve gönüllerimizde yankılanmaya devam ediyor. Kıbrıs Barış Kupamız, Karadeniz’in hırçın dalgalarının Akdeniz’in masmavi sularıyla dostluk ve kardeşlik için buluştuğu bir köprü olduğu gibi dayanışmamızın ve barışın simgesidir. O gün Trabzonspor’umuzun kadrosunda yer alan ve aramızdan ayrılan değerlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün burada birlikte olduğumuz kıymetli futbolcularımıza da şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Kararlılığın, emeğin ve tutkunun sembolü

Trabzonspor’un elde ettiği başarılar ve kupalarla birlikte büyük bir kararlılığın, emeğin, tutkunun sembolü olarak yolculuğunu sürdürmekte olduğunu kaydeden Başkan Genç, "Bizim yolculuğumuz tribünlerde yankılanan coşkusuyla, sokaklarda yaşanan sevinç ve gözyaşlarıyla nesiller boyunca süregelen bir sevgi ve sadakatle şekillenmeye devam ediyor. Trabzonspor’umuzun her anında yanında olmaktan ve bu büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu kapsamda KKTC’nin özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı, harekatın kararlılıkla gerçekleşmesine liderlik eden dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcımız Necmettin Erbakan’ı ve bu süreçte şehit düşen bütün kahraman Mehmetçiklerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

Müzemizde yer alan en anlamlı kupa

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, “Bugün, müzemizde yer alan en müstesna ve anlamlı kupalardan olan Barış Kupası’nı kazanan takımımızın bazı futbolcuları ile birlikte tekrar Anadolu kadar Türk toprağı olan Kıbrıs’ta bulunmaktan büyük bir mutluluk ile o günkü heyecanın aynısı duyduğumuzu belirtmek isterim. 1975’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uçağına, yöneticisi, teknik adamı, futbolcusu, hakemi, gazetecisi ile hep birlikte binerek tek vücut halinde hep birlikte gelen Trabzonsporlular, Beşiktaşlılar, Galatarasaylılar, Kıbrıs’a Barış Kupası için bu gelişi, “Söz konusu Kıbrıs ise gerisi teferruattır” diyerek yapmışlardı. Bugün bizim için de, Türk Milleti için de yine aynıdır. Söz konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gerisi teferruattır. Bu kupanın Trabzonspor için çok büyük değeri var. 7 yıllık mücadeleden sonra kazandığımız 2. Lig şampiyonluk kupasından da değerlidir. Zaman gelecek Trabzonspor Türkiye Lig, Türkiye Kupası, Başbakanlık Kupası, Cumhurbaşkanlığı kupaları kazanacak ama bu kupa bizim için ayrı bir önem taşıyacaktır” dedi.

Çok büyük bir zafer

Trabzonspor’un efsane isimlerinden eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından kazandığımız bu tarihi kupanın 50. yılını kutlamak gerçekten çok özel bir an. O dönemde Trabzonspor’un başarısı, çok önemli bir zaferdi. O kadroda yer almak, bu tarihi anların bir parçası olmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Kıbrıs Türk halkının ve Trabzonspor’un bu mücadeledeki ortak paydası, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve birlikte olmanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi. Kıbrıs Barış Kupası’nı kazandığında Trabzonspor’un kalecisi, bugün ise Teknik Direktörü olan Şenol Güneş ise, “Kıbrıs Barış Kupası, sadece geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğe taşıyacağımız bir miras. Nice yıllar boyunca bu başarıyı kutlamaya devam edeceğiz. Bu kutlamalar, sadece futbolun değil, kardeşliğimizin ve ortak değerlerimizin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Genç ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz tarafından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na imzalı Trabzonspor forması hediye edildi.