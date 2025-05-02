Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Kahveci, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif rol alabilmesi için yapılan her çalışmanın büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Merkezde görevli akademik kadro ve uzmanlarla bir araya gelen Başkan Kahveci, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri dikkatle inceledi. Hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda kurumlar arası iş birliğine hazır olduklarını belirten Kahveci, "Engelsiz bir Kütahya hayaliyle çıktığımız yolda, her kurumla dayanışma içinde olmayı önemsiyoruz" dedi.

Toplumsal farkındalığın artırılması için birlikte çalışmanın önemine değinen Başkan Kahveci, ziyaretin sonunda merkezin tüm çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti ve "Engellerin sevgiyle aşılabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" mesajını verdi.