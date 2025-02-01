Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Kütahyaspor’un Altyapı Akademi Ligi’nde mücadele eden U-14 ve U-17 takımı oyuncuları, teknik ekip ve kulüp yönetimiyle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Bengisu Sosyal Tesisleri’nde Belediye Kütahyaspor’un genç sporcuları ile yemekte bir araya geldi. Başkan Kahveci, Belediye Kütahyaspor’un kentin gururu olduğunu belirterek, "Mavi Şimşeğimizin formasını taşırken gösterdiğiniz azim, disiplin ve takım ruhu bizleri gururlandırıyor. U-17 takımımızın 6 puan farkla lider olması büyük bir başarı. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. U-14 takımımız da ligde 5. sırada yer alarak harika işler başarıyor. Eminim ki her biriniz çok daha iyi noktalara geleceksiniz ve takımımızı sizler yükselteceksiniz" dedi.

Belediye Kütahyaspor’un hak ettiği yere ulaşması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Başkan Kahveci, alt yapı akademisini kalıcı hale getireceklerini müjdeledi. Kahveci, "Spor sadece bir oyun değil, karakter, disiplin ve arkadaşlık inşa eden bir yaşam biçimi. Bu yüzden alt yapı akademimizi genişleterek, U-14 ve U-17’nin yanı sıra diğer yaş gruplarını da kapsayacak bir yapı oluşturacağız. Daha fazla gencimizi bu aileye katarak yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Spor salonları sporculara ücretsiz olacak

Sporcuların belediyeye ait tüm spor salonlarını ücretsiz kullanabileceğini açıklayan Başkan Kahveci, "Takımımız için gereken her imkanı sunma noktasında elimizden geleni yapacağız. Bizler; yönetimimiz, teknik ekibimiz, oyuncularımız ve taraftarımızla kocaman bir aileyiz. Şehir bizim, takım bizim. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya ise altyapının kulübün geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, "Sporcularımız, Kütahya’yı hem karakterleriyle hem de sportmenlikleriyle en iyi şekilde temsil ediyor. Geleceğimiz için çok sağlam temeller atıldı. Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci’ye destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.