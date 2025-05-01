Hizmet-İş Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, "Alın teriyle hayatı güzelleştiren, şehirleri yaşanabilir kılan, gecesini gündüzüne katan tüm işçi kardeşlerimizin hak ettiği değeri görmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yapan Hizmet-İş Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma günümüz kutlu olsun. 1 Mayıs, emeğin onurunun, adaletin, eşitliğin ve sosyal barışın yüksek sesle haykırıldığı, emekçilerin birlik ve beraberliklerini ortaya koyduğu anlamlı bir gündür. Bizler, bu kutsal emeğin temsilcileri olmaktan gurur duyuyoruz. Alın teriyle hayatı güzelleştiren, şehirleri yaşanabilir kılan, gecesini gündüzüne katan tüm işçi kardeşlerimizin hak ettiği değeri görmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kamuda, belediyelerde ve tüm hizmet kollarına çalışan emekçilerimizin sosyal haklarının korunması, iş güvenliklerinin sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi temel talebimizdir" dedi.

Esen, son olarak ise "Düzce hayvan konuk evinde ortak dünyamızı paylaştığımız dostlarımızın bakım ve tedavisi ile görevli çalışma arkadaşlarımıza, emekçi kardeşlerimize hiçbir insanın hak etmediği şekilde saldırılarda bulunulmuştur. Bu tür davranışların hayvan sevgisi ile örtüşmesi mümkün değildir. Konunun adli makamlarca değerlendirildiği, sendikamız tarafından sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilmesini isteriz. Hiçbir işçi ve emekçinin bu tür olaylara maruz kalmamaları için yüce gönüllü halkımıza emanet ediyoruz. Bu vesileyle, başta hayatını kaybeden emek şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hak mücadelesinde omuz omuza olduğumuz tüm üyelerimizi selamlıyoruz" ifadelerinin de bulundu.