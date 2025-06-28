Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, U13 kategorisinde şampiyon olan Buharkent Belediyespor oyuncularını aileleri ile birlikte Gelenbe Mesire Alanı’nda ağırladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol yaptığı açıklamada, "Buharkent Belediyespor U13 takımımızın 2024-2025 sezonu 1. Grup Şampiyonluğu sonrası Gelenbe Mesire Alanı’nda genç sporcularımız ve aileleriyle bir araya geldik. İlçe Başkanımız Ali Balıkçı, Buharkent Belediyespor yöneticilerimiz ve teknik heyetimizin de katıldığı bu güzel buluşmada, başarının mutluluğunu hep birlikte paylaştık. Gençlerimizi, teknik heyetimizi ve kulüp yönetimimizi bir kez daha yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bu gurur hepimizin" diye konuştu.