Aydın’ın Buharkent ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Erol, ’Küçük Yazarlar’ projesi kapsamında dereceye giren ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında başlatılan ve bu yıl da başarıyla devam eden ’Küçük Yazarlar’ projesi kapsamında dereceye giren ilkokul öğrencileri, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından belediyede ağırlandı. Yazdıkları hikayelerle dikkat çeken minik yazarlar, projeye emek veren öğretmenleriyle birlikte Başkan Erol’un takdirini kazandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Erol, projede emeği geçen eğitimcileri de tebrik etti. Başkan Erol yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın emek ve hayal gücü ile yazmış oldukları hikayeleri bir kitapta toplayarak güzel bir eser meydana getirmelerini sağlayan öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun çocuklar" ifadelerini kullandı.