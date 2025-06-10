Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştirildiği Aydın’ın Nazilli ilçesinde üreticiler, yeni sezon hazırlıklarına başlarken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü siyah sineğe karşı üreticileri uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde incir bahçelerinde zararlılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de yaptığı paylaşımla incirde meyve dökülmelerine sebep olan siyah sineğe karşı üreticileri uyardı. Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçemiz incir ağaçlarında yapılan gözlemler sonucunda meyve dökümüne sebep olan incir siyah sineğine karşı incirlerde meyve dökümünü engellemek amacıyla incir ilekleme işlemleri tamamlanan bahçelerde ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Tüm üreticilerimize önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.