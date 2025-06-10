Mart ayının son haftası hizmete başlayan Çine Devlet Hastanesi Aydın’daki hastanelerin yoğunluğunu azalttığı gibi ilçedeki doğum oranlarının da artmasına vesile oldu. Daha önce pek çok anne adayının doğum için Aydın il merkezindeki Kadın Doğum Hastanesi’ni veya özel hastaneleri tercih ettiği ilçede son 3 ayda gerçekleşen doğumun, son bir yılın rakamlarına aştığı öğrenildi.

Mart ayının son haftasında resmi olarak hizmete giren 20 bin metrekare kapalı alana sahip, ihtiyaç halinde 105 yatağa kadar çıkarılabilen 75 yataklı, 28 poliklinik, 11 palyatif bakım ve 8 yoğun bakım yatak kapasiteli Çine Devlet Hastanesi sadece Çine’ye değil çevre ilçelerdeki vatandaşlara da hizmet veriyor. 2 yıl gibi kısa bir sürede inşa edilip hizmete giren Çine Devlet Hastanesi yenilenen cihazları ve adeta 5 yıldızlı otel konforuyla verdiği hizmet ile ilçeden ile hasta sevkini de önemli ölçüde düşürdü.

"Bu hastanede anne olmak ayrıcalık"

Doğumunu Çine Devlet Hastanesi’nde yapmayı tercih eden annelerden Cansu Demircan, "Doğum hem anne hem de çocuğu için çok önemli bir olay. Yeni açılan Çine Devlet Hastanesi’nin fiziki şartlarındaki konforun yanında son teknolojiye sahip cihazlarla donatıldığını duymuştum. Kontrollerimiz için hastaneye geldiğimizde doğumu da burada yapmaya karar verdim. Doğum süreci, deneyimli kadın doğum uzmanları ve ebeler eşliğinde gerçekleşiyor. Gerçekten kendimi burada çok özel hissettim. Adeta VİP hizmet veriliyor. Anne adayları tek kişilik özel odalarda kalıyor. Bu nedenle herkes gibi ben de çocuğumu burada dünyaya getirmek istedim. Başta hastane başhekimi olmak üzere, temizlik görevlisinden hasta bakıcısına, ebesinden doktoruna kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İki yıl gibi kısa sürede inşa edilen Çine Devlet Hastanesi’nin tüm birimleriyle aktif şekilde hizmet sunduğunu belirten Başhekim Hüseyin Zafer Alkaya, "Bugün yalnızca Çine değil, çevre ilçelerden de muayene ve ameliyat için hastanemiz tercih edilmektedir. Hedefimiz; hastalarımızın başka merkezlere gitme ihtiyacını en aza indirerek, tüm sağlık hizmetlerini yerinde ve yüksek kalitede sunabilmektir. Böyle nitelikli bir sağlık yatırımını ilçemize kazandıran Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çine Devlet Hastanesi, sunduğu güvenli, konforlu ve kaliteli sağlık hizmetleriyle hem bölge halkının hem de çevre ilçelerden gelen hastaların doğum ve genel sağlık alanındaki ilk tercihi olmaya devam ediyor" diye konuştu.