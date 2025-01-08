Aydın’ın Buharkent ilçesine değer katacak olan kapalı pazaryeri ve katlı otopark projesinde gün sayılıyor. 7 bin 500 metrekare alanda 2 bin 500 metrekaresi kapalı şekilde 3 kattan oluşacak olan projedeki son durum belediye meclis üyelerine tanıtıldı.

Aydın’ın en uzak ve en küçük ilçeleri arasında yer alan Buharkent, vizyon projesinin tamamlanması için gün sayıyor. İlçenin çehresini değiştirecek olan projenin tamamlanmasına çok az bir süre kaldığını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 2014 yılından bu yana muhalefet engeli nedeniyle geciken projeyi tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Belediye Meclis Üyelerine projedeki son durumu yerinde gösteren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte yapımı devam eden Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otopark inşaatımızı ziyaret ederek, şantiye alanında incelemelerde bulunduk. Buharkentli hemşerilerimizin pazar ihtiyaçlarını karşılayarak, modern ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacak ve ilçe merkezimizde otopark sorununu çözüme kavuşturacak olan projemizi inşallah en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Çifte proje ile ilçe yeni görünüme kavuşacak

İlçe merkezinde yer alan İstiklal İlköğretim Okulu’nun depreme dayanıksız olması nedeniyle Buharkent Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün ardından belediyeye devredilen alanda 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazaryeri ve katlı otopark için gün sayılıyor. Geçtiğimiz yıl 21 Şubatta temeli atılan proje inşaatının büyük bölümü tamamlanmış duruma geldi. Son aşamaya gelinen inşaatın yakın zamanda tamamlanmasının hemen ardından kent meydanı projesinin de tamamlanacağı belirtildi.

“Bir taşla iki kuş vurmuş olduk”

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü ve sona gelindiğini ifade eden Başkan Erol, “7 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip bir Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark inşaatımız sürüyor. İnşaat, 2 bin 500 metrekare kapalı alan üzerinde oturmuş durumda ve 3 kattan oluşuyor. Pazar kurulmadığı zamanlarda otopark olarak kullanılacak bir alana sahip bir tesis olacak. Şu anda yüzde 50 seviyelerine ulaşmış durumdayız. Allah’ın izniyle inşaatımızda sona yaklaştık. İnşaatın 63,5 milyonluk bir ihale bedeli var. Yaklaşık KDV ile birlikte 80 milyona yakın bir bize maliyeti var. 13 bin nüfuslu Buharkent’in bütçesini dikkate aldığımızda aslında çok büyük bir rakam. Bunu yaparken de aynı zamanda buranın tapusuna sahip olabilmek adına, Milli Eğitim Bakanının bize şart koştuğu üzere arazinin karşılığı olarak 4 yıl önce 6 milyon 900 bin liraya 24 sınıflı Anadolu Lisesi inşa ettik. Yani şu anki o okulun değeri 100 milyon lira. Kısacası biz bu okulu 10 milyon lira üzerinde bir maliyetle ilçemize kazandırmış olduk. Biz bu yeri okul bedeli olarak satın aldık diye düşünürsek o bedelin de Buharkent’e yatırım olarak okula dönüşmesini temin etmiş olduk. Yani aslında bir taşla iki kuş vurmuş olduk”

“Bu proje ile önemli bir sorunu daha aşmış olacağız”

Buharkent Belediyesi açısından çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Erol, “Muhalefetin engeli, ekonomik engel, sosyal sorunlar nedeniyle ihale engelinin ortaya çıkması sorunlarını tek tek aştık. Tüm bunlara rağmen bu aşamaya getirdiğimiz için de çok mutluyuz. Allah’ın izniyle çok az kaldı. Yakın zamanda vatandaşlarımız konforlu bir alışveriş yapma, pazar ihtiyaçlarını, yağmur, çamur riski olmadan güzel bir ortamda konforlu bir ortamda güzel bir mekanda modern bir pazar yerine kavuşmuş olacak. Bu aynı şekilde pazarcı esnafı için de geçerli. Bu aynı zamanda bize başka bir projeyi yapma şansı da verecek. Şu an içinde bulunduğumuz alan bizim meydanımız. Maalesef yıllardır bu meydanda pazar kuruluyor. Pazarı yeni yerine taşıdıktan sonra bu meydanı da kent meydanı olarak düzenleme şansı elde etmiş olacağız. Dolayısıyla Buharkent’e yakışan güzel bir kent meydanına da hemen ardından kavuşmuş olacağız. Bu proje ile ilçenin önemli sorunları aşmış olacağız. Bu güzel projedeki son durumu da çok değerli meclis üyelerimizle gezerek son durumu hakkında bilgilendirmede bulunduk” dedi.