Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün yaşanan gelişmeler üzerine Buharkent Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Erol yaptığı açıklamada, "Belediye Meclisi eylem yeri değil; hizmet üretme yeridir" dedi.

Başkan Erol açıklamasında, "CHP Grubu, meclis öncesinde parti binalarında yaptıkları grup toplantılarının ardından, parti mensuplarıyla birlikte provokatif bir şekilde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne yürüyüş düzenlemiştir. Meclis salonuna, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin oturumu açmak üzere geldiğinde; CHP Meclis Grubu ve partililer, yuhalamalarla, masalara vurarak ve alkışlarla ortamı provoke etmiştir. Bu provokatif tutum, meclis toplantısının ertelenmesine ve Aydınlı hemşehrilerimiz için alınacak kararların gecikmesine yol açmıştır. Bunun üzerine AK Parti Grubu tarafında toplanan üyelerimiz, "Topuklu Efe" sloganlarıyla CHP’lilerin provokatif eylemlerine karşılık vermiştir. Bu süreçte dimdik duruş sergileyen, sağduyulu tavırlarıyla meclisteki ortamı sahiplenen AK Parti Gençlik Kollarımıza teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki, Belediye Meclisi eylem yeri değil; hizmet üretme yeridir. Bizler, her türlü kışkırtmaya rağmen Aydın’ın geleceğini konuşmaya, hizmet üretmeye ve şehrimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu süreçte Özlem Çerçioğlu’nun yanında olduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; Aydın’ı daha güçlü, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.