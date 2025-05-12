Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli’deki 8 kadın kooperatifine, ürünlerini tanıtma fırsatı verdi. DTO hizmet binası önünde stant açan kooperatifleri ziyaret eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Kadınlarımız üretiyorlar; biz de Denizli Ticaret Odası olarak onlara alan açıyor, seslerini daha fazla duyurmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

DTO, Denizli ve ilçelerindeki 8 kadın kooperatifinin stant açtığı önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Buldan 1 Nolu Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi, Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çal Kadın Girişimi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Pamuk Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Güney Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hambat Kadın Eli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Serinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürettikleri ürünleri iki gün boyunca DTO’nun önünde sergiledi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kadın kooperatiflerinin stantlarını, Denizli Vali Yardımcısı ve Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, Gazeteci Metehan Demir ve DTO Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Süleyman Kocasert ile ziyaret etti.

"El emeği ve göz nurunun mimarlarını, halkımız ile buluşturduk"

Başkan Erdoğan, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Erdoğan, "Üretimin olmazsa olmazları, ekonomimizin itici gücü, el emeği ve göz nurunun mimarları kadınlarımız için ne yapsak az kalır. Üretimden kazanca dönüşen çabalarını, Denizli Ticaret Odamızın önünde buluşturduk; halkımızın beğenisine sunduk. Kadınlarımız üretiyorlar, bizler de Denizli Ticaret Odası olarak onlara alan açıyor, seslerini daha fazla duyurmalarına imkân tanıyoruz. Kooperatiflerimizin her biri bulundukları ilçelerde hem ekonomik hem de sosyal kalkınmaya katkıda bulunuyor. Biz de bu tür etkinliklerimizle ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmalarına vesile oluyoruz. Kadın emeğinin değerini biliyoruz ve bu değerin hak ettiği yeri bulması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Gazeteci Metehan Demir de çok sayıda şehir gezdiğini ve farklı etkinliklere katıldığını, bunlar arasında DTO’nun sergisinin ayrı bir önem ve önem taşıdığını ifade etti. Başkan Erdoğan’a ve kadın kooperatiflerinin yetkililerine, örnek teşkil etmesini istediği girişimcilikleri için teşekkür etti.

Kadınlar, Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler

Kooperatiflerin temsilcileri ile üyeleri de Başkan Erdoğan’a ve Denizli İl Ticaret Müdürlüğü’ne, kendilerine tanınan imkândan dolayı teşekkür ettiler. Bu türdeki etkinliklerin artırılarak sürdürülmesini dilediler.

DTO’nun "Birlikte Mümkün" sloganıyla, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında gerçekleştirdiği Kooperatif Satış ve Sergi Günleri etkinlikleri, 29-30 Mayıs 2025’te Atatürk Parkı’nda, 26-27 Haziran 2025’te DTO’da, 24-25 Temmuz 2025’te Atatürk Parkı’nda, 28-29 Ağustos 2025’te DTO’da, 25-26 Eylül 2025’te Atatürk Parkı’nda, 30-31 Ekim 2025’te de DTO’daki yeni etkinliklerle devam edecek.