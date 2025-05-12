Samsun’un Çarşamba ilçesinde hayvancılık işletmelerine yönelik şap hastalığı tarama çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki hayvancılık işletmelerini tek tek ziyaret ederek şap hastalığına karşı tarama yaptı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmazken, şap hastalığına karşı kontrollerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.