Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, EGE TMF 5. Tekstil, Hazır Giyim Makineleri, Tekstil Kimyasalları ve Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı’nı açtı. Başkan Erdoğan, kurdeleyi kesmesinin ardından konuklarını Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin (DTTM) standında ağırladı.

TMF 5. Tekstil, Hazır Giyim Makineleri, Tekstil Kimyasalları ve Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı’nın açılışı için EGS Park Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen törene, Denizli protokolü ile sektörün önde gelen isimlerinin yanı sıra DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan’a DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Oğuzhan Şahan ve Mutlu Başaran ile Meclis Üyeleri Ülkü Emer, Öztürk Taştan ve Uğur Küçük, DTO 6’ncı Meslek Komitesi Başkanı Huriye Dağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Denizli İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve komite üyeleri, TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Denizli İl İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır ve komite üyeleri ile DTO’nun iştiraklerinden Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) ve Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ndeki (DTTM) teknik ekiplerdeki personel ile çok sayıda DTO üyesi eşlik etti.

DTO’nun DTTM ile ticaret alanı büyük ilgi gördü

Başkan Erdoğan, açış konuşmasında, sektörün Denizli’nin ekonomisindeki yerine ve önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Sektörümüz, dış ticaret fazlası veren iller arasında ilk 10’da yer alan ihracatçı bir şehir olmamızdaki en büyük ve en önemli faktördür. Bugün açılışını yaptığımız bu fuar da bu kapsamdaki örnek girişimlerden biridir. Biz de bu fuarda iki stantla yerimizi aldık" dedi.

DTO’nun 37 kişilik bir heyeti de Londra’daki inşaat fuarında

Denizli sanayisini çeşitlendirmek ve büyütmenin yanında KOBİ’leri ihracatçı firmalar ve rekabetçi markalar haline getirmek için büyük bir çaba harcadıklarını da vurgulayan Başkan Erdoğan, bu konuda en etkili unsurlardan biri olarak nitelendirdiği fuarları çok önemsediklerinin de altını çizdi. Erdoğan, "Oda olarak, bugün burada iki stantımızla yer aldık. Bu arada 37 kişilik bir başka heyetimiz de Londra’da inşaat fuarında. İhracat hedefimize ulaşmamızda, fuarların da önemli bir katkısının olduğuna inanıyoruz. Sektörlerimizin gelişmesi ve rekabet gücünü koruyabilmesi için, dünyanın her neresinde olursa olsun en büyük fuarlarda artık Denizli olarak her daim biz de varız. Bu sene bu fuarımızda, çoğunluğu İstanbul’dan olmak üzere, 2’si Çin’den, 1’i Kore’den, 8’i Denizli’den, İzmir’den, Bursa’dan, Gaziantep’ten ve Tekirdağ’dan firmalarımız var. Gelecek yıl, daha da artmasını diliyoruz. Şehrimizi, bölgemizde fuarlar merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

DTO, DTTM’de geliştirilen katma değeri yüksek özel kumaşları sergiledi

DTO’nun Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) DTTM ile bu çabasını ve sektörlere katkısını kat kat artırdığını da söyleyen Başkan Erdoğan, merkezde neler yaptıklarına dair örnekler de verdi. Erdoğan, "Bazı makinelerini burada da sergilediğimiz teknik tekstil merkezimizle, sanayicimizin yüksek katma değerli ürünlere geçişini destekliyoruz. ARGE’ye önem veren KOBİ’lerimize, son teknoloji makinelerle buluşlarının prototipini üretme imkânı sunuyoruz. Merkezimizdeki çalışmalarımızdan örnekler verirsek; bunlar arasında susuz boyama ve işlemlerin yanı sıra güç tutuşan, alev almayan, su itici ve emici özel kumaşlar ile iş güvenliği kar maskesi, dikişsiz triko bereler, İHA ve SİHA gizleme çadırı kaplamalı kamuflaj kumaşlar, vücut ısısını koruyan termal afet ve acil yardım battaniyeleri, üst düzey fonksiyonel çadırlar ile artık her eve giren ürünlerden biri olan toz ve kir tutmayan mikrofiber bezler var. Ayrıca pilotların ve itfaiye erlerinin soğuğa ve ateşe dayanıklı termal kıyafetlerini de üretebiliyoruz" dedi.

"Teknik tekstil ve makine üretimimizle, ihracat gelirimizi kat kat artırabiliriz"

Başkan Erdoğan, bu merkezi neden bu derece önemsediklerini de anlattı. Erdoğan, "Niçin bu kadar çabalıyoruz? Çünkü, katma değerli ürünlerin üretimine geçerek ihracattaki birim değer kazancımızı artırmak ve sektörel yelpazemizi büyütmek istiyoruz. Örneğin, şehrimizin genel ihracat birim değeri 2,16 dolar iken makine ve aksamları sektöründe bu değer 5,17 dolara kadar çıkıyor. Yani 2 buçuk kat daha fazla kazanç sağlıyor. Makine ve aksamları sektöründe de son yıllarda dikkat çekici bir büyüme ve ihracat başarısı sergilemekteyiz. Şehrimizin bu sektördeki ihracatı, her geçen yıl artıyor 2017 yılında, 41 milyon dolardı. 7 yılda, neredeyse 2 katına çıktı; geçen yıl 81 milyon dolara yaklaştı. 2024’te 232 firmamızla 102 farklı ülkeye makine ve aksamlarını ihraç ettik. ABD gibi endüstri devleri, ilimizin makine ve aksamları ihracatında ilk 5’te yer aldı. Ayrıca sektörde odamıza kayıtlı 176 firmamız var ve bunların 100’ü, bizim dönemimizde, son 7 yılda kuruldu. Çeşitli sektörlere sanayi makinesi ve ekipmanı üreten firmalarımızdan 16’sı, sadece tekstil ve konfeksiyon sektörüne çalışıyor, ekonomimize önemli bir katkı sağlıyor. Firmalarımız, çok çeşitli üretim yapmaktadırlar Ambalaj makineleri, mermer makineleri ile kuruyemiş ve kahve işleme makineleri başta olmak üzere tekstil ve konfeksiyon makineleri, hadde ve döküm makineleri, endüstriyel ısıtıcılar ile fırınlar, kâğıt imalatı ve matbaacılık makineleri, tarım ve ormancılık makineleri ile madencilikte kullanılan makineler üretip ihraç ediyoruz. Makine sektöründeki ürün çeşitliliğimizi de ihracatçı firmalarımızı da artırmalıyız. Ayrıca ihracattaki ürün gamımızı da katma değerli ürünlerle genişletmeliyiz" diye konuştu.

Ege TMF, DTO’nun himayesinde 5. kez yapılıyor

Fuarı DTO’nun himayesinde gerçekleştirdiklerini söyleyerek DTO Başkanı Uğur Erdoğan’a teşekkür eden İZGİ Fuarcılık Genel Müdürü Mustafa Hızarcıoğlu’nun açış konuşmasının ardından da Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ve Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu da kısa birer konuşmayla katılımcılara seslendiler. Daha sonra İZGİ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Çoban ile Genel Müdürü Hızarcıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile DTO Başkanı Erdoğan’a bir plaket takdim ederek fuarlarını bugünlere gelmesindeki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, açılış için hazırlanan kurdeleyi kesmelerinin sonrasında ise fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Son olarak da konuklarına, DTO’nun DTTM standını gezdirerek, uzman ekibi ile merkezdeki çalışmaları ve elde edilen ürünler hakkında ayrıntılı bilgilendirdi. Ziyarete, gazeteciler de büyük ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan, basın mensuplarının sektör ve merkezleriyle ilgili sorularını da yanıtladı.

Özbekistan da misafirlerin olduğu fuar, 10 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.