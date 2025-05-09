Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında "Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla Nezahat Çeçen İlkokulu öğrencilerine etkinlik düzenlendi.

Miniklerin hem eğlendiği hem de öğrendiği etkinlikte emniyet kemeri kullanımı ve önemi, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, okul servis araçları içerisinde dikkat edilmesi gereken kurallar konularında bilgilendirme yapıldı.