On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarı Sorgun’da dualarla yapıldı.

Sorgun Belediyesi tarafından Şakir Efendi Meydanı’nda kurulan çadırda pek çok kişi ilk orucunu açmanın sevincini yaşadı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de vatandaşlarla birlikte iftar saatine kadar sohbet etti ve yemek servisine yardımcı oldu.

Başkan Ekinci "Sorgun Belediyesi olarak bir klasiğimiz var. Her Ramazan’da meydanda iftar çadırımız kuruluyor. Bu iftar çadırımız üzerinden hem yaşlılarımıza dağıttığımız yemekler var hem de iftar çadırına gelip iftarını açan hemşehrilerimiz var. Bugün ilk gün, bugünkü yemeği de ben veriyorum. Allah hayrımızı kabul etsin. Bu 30 gün boyunca da her günü bir hayırseverimiz üstleniyor. Sorgun’da bu manada çok ciddi bir talep var. Herkes hayırda yarışıyor. 30 günün hepsi dolu. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.