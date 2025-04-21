SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, çocuklar ve aileleri 23 Nisan etkinliklerine katılmaya davet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu şehirde yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’ı çok özel bir program ile kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 – 18.00 arasında Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu’nda gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında çocuklar için sahne gösterilerinden atölyelere, oyun alanlarından sürpriz ikramlara kadar birçok etkinlik yer alacak. Festival havasında geçecek bu özel günde çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Şenlik alanında kurulacak sahnede çocuk şarkıları, eğlenceli yarışmalar ve interaktif gösteriler düzenlenecek. Etkinlik alanında kurulacak dev şişme oyun parkurları, engel parkuru, gladyatör arenası, kale evi ve zıp zıp evi gibi çeşitli oyun parkurları sayesinde minikler hareketli ve eğlenceli dakikalar geçirecek. Çocukların el becerilerini geliştirebilecekleri seramik, ebru, takı, kumbara yapımı gibi birçok atölye de şenlik programında yer alıyor. Etkinlik alanında yüz boyama, balon dağıtımı ve sosis balon etkinlikleri çocuklara neşe katacak. Ayrıca patlamış mısır ve pamuk şeker arabalarıyla çocuklara gün boyunca ikramlar sunulacak. Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu tüm şehre ulaştırmak amacıyla vatandaşların ulaşımını da düşündü. 23 Nisan Çarşamba günü tramvay ve otobüs seferleri gün boyunca ücretsiz olacak. Bu sayede aileler etkinlik alanına rahatça ulaşabilecek ve bayram sevincine kolaylıkla ortak olabilecek.

"Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi davet ediyorum"

Çocuklar ve vatandaşları etkinliklere davet eden Başkan Halit Doğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve milli egemenliğimizin ilanının yıl dönümünü simgeleyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bu yıl büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, çocuklarımızın unutamayacakları güzellikte bir bayram yaşamalarını arzu ediyoruz. Bu vesileyle, gerçekleştireceğimiz dopdolu etkinlik programımızla hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız evlatlarımızın gönüllerince eğlenebileceği, neşe içinde vakit geçireceği ve yüzlerinden tebessümün eksik olmayacağı bir bayram ortamı sunmak. Ayrıca bu yıl, 23 Nisan kapsamında Türk Dünyası’nın farklı ülkelerinden gelen çocuklarımızı da şehrimizde ağırlıyor olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Böylesine anlamlı ve uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir onur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızı ve değerli ailelerini hazırladığımız programlara katılmaya davet ediyorum" dedi.