Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan Satranç Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi.

İki gün süren ve 161 sporcunun katıldığı turnuva, Cumartesi günü başlayan müsabakaların ardından Pazar günü oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, gençlik ve spor hizmetleri daire başkanı Mehmet Küçük, bireysel ve salon sporları şube müdürü İsa Güzel, Şanlıurfa Satranç İl Temsilcisi Mehmet Boğaakça ve Karaköprü İlçe Temsilcisi Zerrin Yazar takdim etti.

Turnuvaya katılım sağlayan sporcular ve aileler, organizasyon için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.