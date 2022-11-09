Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında “Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, çağdaşlığa gönül vermiş bizlerin Atamızın bıraktığı eşsiz armağanı korumak ve kollamak adına verdiği mücadele bitmeyecektir.

Fikirleri ve prensipleriyle Türk Milletinin hafızasında ve yüreğinde ilelebet yaşayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, şükran, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.