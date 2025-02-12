Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında "Berat Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında "Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice kandillere erişmeyi nasip eylesin. Rabbimizin ‘Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım!’ dediği, rızıkların paylaştırıldığı ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel geceyi iyi değerlendirip, Ramazan’a ve hayatımızın geri kalan bölümüne elimizde Beratla girelim. Rabbimiz, Berat Gecesi’nde sonsuz rahmet kapılarını açar. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize (S.A.V) layık ümmet olmak için çalışmalıyız. İnşallah Berat Kandili, İslam Dünyası’na ve tüm insanlığa iyilik, sağlık, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olsun. Bu vesileyle hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi’nin Berat Gecesi’ni tebrik eder, yüce Allah’tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.