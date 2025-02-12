Mersin’de, 2025 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 6 bin 893 ünite kan bağışı alınırken, 2024 yılında 56 bin 155 bağışçının toplam 66 bin 675 ünite kan bağışında bulunduğu bindirildi.

Kızılay’dan alınan bilgiye göre, Mersin’de 2024 yılı demografik bilgilerinden yaş dağılımına bakıldığında en çok yüzde 55,58 ile 25- 44 yaş aralığındaki kişiler kan bağışlarken, sırasıyla yüzde 29,44 ile 45-64 yaş ve yüzde 14,98 ile 18-24 yaşındakiler bağış yapıyor. Kan bağışlayanların yüzde 91,54’i erkeklerden, yüzde 8,46’sı kadınlardan oluşuyor.

Eğitim durumuna göre ise kan bağışında bulunanların yüzde 32,86’sını lise mezunları oluştururken, bu oranı sırasıyla yüzde 21,14 lisans, yüzde 19,22 ilkokul, yüzde 12,21 ortaokul ve yüzde 11,31 ile ön lisans mezunları takip ediyor.

Mersin’de ilk kez kan bağışında bulunanların sayısı ise 14 bin 44 kişi oldu.