İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, daha yeşil bir Kocasinan çalışmaları kapsamında ağaçlandırma seferberliğine tüm hızıyla devam ediyor.

Şehrin en güzel bulvarlarından biri olan Erkilet Bulvarı’nın çevresine süs bitkileri ve Kayseri iklimine uygun ağaçlar diktiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek için yapılacak en önemli yatırımlardan birinin ağaç dikmek olduğunu söyledi. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Daha yeşil Kocasinan ve Kayseri için farklı mahallelerimizde ağaç dikme seferberliğimiz devam ediyor. Özellikle çevreye yaptığımız yatırımlar çocuklarımız ve geleceğimiz içindir" diye konuştu.

"Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa biz yoğun bir şekilde gayret ediyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar; "Biliyoruz ki; çevreyi seven insanı da sever. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizde daha yeşil, daha büyük alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Daha yeşil Kocasinan demek, daha yeşil Kayseri, daha yeşil Türkiye demektir. Bunun için de çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri’yi inşa etmektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.