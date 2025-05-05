Ataşehir’de yokuş aşağı seyir halindeki araçların karıştığı zincirleme kazada savrulan otomobil yayaya çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yokuş aşağı ilerleyen araçlar peş peşe seyir halindeyken arkadan gelen Volvo marka araç önceki Peugeot marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Peugeot marka otomobil önce yolda yürüyen kadına çarptı, ardından park halindeki araca çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Polis beni arayarak aracımın kazaya karıştığını söyledi"

Park halindeki aracın sahibi Kadir Deniz, "Dün akşam saatlerinde polis beni arayarak aracımın kazaya karıştığını söyledi. Benim aracım park halindeydi. Olay yerine geldiğimde polis bana durumu anlattı. İddiaya göre, seyir halindeki bir araç, önündeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpıp en son benim park halindeki aracıma vurarak duruyor. Yaralı yayayı ambulansla hastaneye kaldırdıklarını söylediler. Hala yerde kan izleri var. Sağlık durumu hakkında bilgi alamadım. Diğer iki araç sürücüsü ise olay sonrası polis ekipleriyle birlikte hastaneye gitmiş" dedi. Kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.