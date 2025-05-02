Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre bölgesinde 5 yıldır bekleyen ve kangrene dönüşen imarsız gecekondu sorunlarının tek tek çözüme kavuşturulmasıyla birlikte yıkımına başlanan atıl yapıların çalışmalarını inceledi. Vatandaşların rızası doğrultusunda bu süreci sabırla ve titizlikle yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, gecekonduların yıkımıyla birlikte yapılacak yeni yolların, çevre düzenlemeleri ve park alanlarının da hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Kronik imar sorununun çözülmesinin ardından eski evlerin yıkım çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara kolaylıklar diledi. Bölgedeki mülkiyet sıkıntılarına rağmen uzun yıllar süren bekleyişin ardından birçok yerin çözüme kavuşturulup vatandaşların hizmetine sunulduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yunusemre Mahallesi’nde yapacağımız yol için 5 yıldır beklediğimiz gecekondu yıkım çalışmaları tamamlandı ve hafriyatın kaldırılmasının ardından yol yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu gecekondunun yıkılabilmesi için tam 5 yıldır sabırla bekledik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yürüttüğümüz bu süreç, adeta iğne oyası işler gibi titizlikle takip edildi. İmar anlaşmaları doğrultusunda, vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını koruyarak kamuya devrin sağlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Diğer gecekonduların da yıkılmasıyla birlikte, Bağdat Caddesi’ni Lokman Caddesi’ne bağlayacak olan Oyalı Sokak’ın açılması için çalışmalarımıza başlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, bölgemizdeki imarsız yapıların bulunduğu gecekondu alanlarında büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Tüm çabamız, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda, çocuklarımızın ise daha huzurlu ve refah içinde büyüyebileceği bir çevre oluşturmaktır. Bu doğrultuda, mevcut çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor; yeni projeleri de hayata geçirme gayreti içerisindeyiz. Tüm bu çalışmaları, vatandaşlarımızla karşılıklı rıza içerisinde ve kimseyi mağdur etmeden tamamlamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, bu yol çalışmalarıyla birlikte bölgemize birkaç yeni yol ve park daha kazandırılacağının müjdesini de sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı. Bölge sakinleri ise vatandaşların 50 metrekarelik alanlara karşılık ev talep etmeleri nedeniyle hiçbir müteahhit ya da yatırımcının bölgeyle ilgilenmediğini belirtti.

Bu duruma cevaben Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yürüttüğümüz bu süreci titizlikle takip ediyoruz. Kentsel dönüşümle çözüm üretmeye çalışıyoruz, ancak vatandaşlarımız kendilerine sunulan haklara razı olmayınca süreç uzuyor" dedi.