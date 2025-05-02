Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nca hazırlanan Abdülhak Şinasi Hisar Kitabı edebiyatseverlerle buluşuyor.

Türk edebiyatının kendine has yazarlarından Abdülhak Şinasi Hisar, yalnızca devrinin değil, edebiyat tarihinin en özel isimleri arasında yer alıyor. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nca hazırlanan Abdülhak Şinasi Hisar Kitabı, Hisar’ın edebi mirasını anlamaya yönelik farklı bakış açılarını bir araya getiriyor. Onun eserlerini ve meselelerini çeşitli yönleriyle ele alarak kapsamlı bir değerlendirme sunmayı hedefliyor. Bir Abdülhak Şinasi Hisar portresi ortaya koyan yazılar, onun Türk edebiyatında ve zihin dünyasında bıraktığı izleri de işaret ediyor. Bir başvuru kaynağı niteliğinde olan aynı zamanda Hisar hakkındaki müktesebata katkıda bulunan Abdülhak Şinasi Hisar Kitabı, İstanbul’a, maziye ve Boğaz’ın Mavisi’ne yeni pencerelerden bakmak isteyen okurlarını bekliyor.

"Kat ettiğimiz mesafe ve siz değerli okurların gösterdiği ilgi bize şevk veriyor"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kitabın ön sözünde, "Edebiyatımızın birçok önemli ismi için hazırladığımız kitaplar, paneller, sempozyumlar büyük bir birikim oluşturuyor. Kat ettiğimiz mesafe ve siz değerli okurların gösterdiği ilgi bize şevk veriyor. İnanıyorum ki Abdülhak Şinasi Hisar Kitabı da ortaya koyduğumuz birikimin köşe taşlarından biri olacak. Bu vesile ile Abdülhak Şinasi Hisar’ı minnetle yad ederken çalışmaya katkıda bulunan bütün yazarlarımıza ve emek veren herkese canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.