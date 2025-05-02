Emet Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde, ormancılık faaliyetlerinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil’in de katıldığı silvikültür ve işletme pazarlama eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında, ormancılık faaliyetlerinin tanıtımı, halkla ilişkiler stratejileri, kaynakların etkin kullanımı ve orman ürünlerinin pazarlanması gibi konular ele alındı.

Eğitim sonunda Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Orman Muhafaza Memurları ve İşletme Şefleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde, sahadaki uygulamalara dair değerlendirmeler yapıldı, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirildi ve birlikte çalışma kültürünün önemi vurgulandı.

Yapılan açıklamada, eğitim programının, katılımcıların mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, kurum içi iletişim ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.