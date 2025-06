Kocasinan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencileri ve onları sabırla bekleyen ailelerini yalnız bırakmadı. Sınav merkezleri önünde kurulan stantlarda öğrencilere ve velilere çeşitli içecek ve yiyecekler ikram edilerek sıcak havada moral ve enerji desteği sağlandı. Başkan Çolakbayrakdar, "Eğitimde de, sınavda da Kocasinan Belediyesi olarak her zaman her alanda gençlerimizin ve ailelerimizin yanındayız" dedi.

Sınav merkezlerinin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren görev yapan belediye ekipleri, öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunarak sınav gününün stresini bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, YKS’ye giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarılı bir sınav geçirmelerini diliyor, bu süreçte en büyük desteği veren ailelerine de teşekkür ediyoruz. Bugün burada sınav stresini birlikte paylaşan ailelerimize bir nebze de olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Eğitim alanında her zaman olduğu gibi sınav döneminde de gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla yürümesini desteklemek adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitime ve öğretime desteğimizi artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız sürecektir. Eğitimden sağlığa; kültürden sanata, hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bu vesileyle sınava giren gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

Veliler ve öğrenciler ise yapılan ikram ve destekten dolayı Kocasinan Belediyesi’ne ve Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.