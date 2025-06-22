Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde park halinde alev alan kamlyon yandı.

Olay İstiklal Mahallesi Rasim Kaplan caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Fevzi Ç.’ye ait 07 UH 618 plakalı kamyonun kupa kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarken kamyon yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.