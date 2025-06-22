Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Öğrenciler 120 dakika boyunca ter dökerken aileler ise dışarıda çocuklarını bekleyecek.

2025 YKS sınavlarının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) geride kaldı. Dün tamamlanan TYT sonrası, bu sabah saat 10.15’te de Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına alındı. 1 milyon 721 bin 60 aday ter döktüğü sınavın ardından ise öğleden sonra üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 15.45’te başlayıp 17.45’te son bulacak. Öte yandan okullarda kapılar kapandıktan sonra bazı öğrencilerin ise sınava geç kaldığı görüldü.

"Ne çok zor, ne çok kolay olmasını istiyorum"

Şişli’de bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde sınava giren Üniversite adayı Gökçe Alparslan, "Açıkçası dünden sonra biraz korku sardı çünkü matematikte zorlandım. 30 soruyu işaretleyebildim normalde çoğunu işaretliyordum. O yüzden biraz korktum açıkçası. Bugün için de umarım klasik seviyede sormuşlardır. Çok kolay olması da iyi değil aslında çünkü çok kolay olunca çalışan ve çalışmayanı ayırt edemiyoruz o yüzden orta seviye, ne çok zor, ne çok kolay olmasını istiyorum" diye konuştu.

"Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum sonuçta dünyanın sonu değil ama yine de heyecan var içimde"

Sınava Sefaköy Anadolu Lisesi’nde giren öğrencilerden Yağmur Şahin, "Zor bir süreçti ama dershane ve okulla beraber yürütmeye çalıştım. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum sonuçta dünyanın sonu değil ama yine de heyecan var içimde. Temelimi oturtmak benim için biraz zor oldu. Sonrasında bir şeyler rayına girdi. Hedef Akdeniz Muğla tarafları" şeklinde konuştu.

"Matematik tüm öğrenciler için zordu"

Öte yandan milyonlarca üniversite adayı arasında yer alan öğrenci Deniz Akbaş ise, "Süreci her öğrenci gibi biraz stresliydi ama ben o kadar da stres altında kalan bir insan değilim, rahat kaldım. Dün de rahattı sınav. Bugün de rahat olacağını düşünüyorum. Çok ta büyük bir problem olmayacak. Sorular beklediğimden zor değildi ama matematik tüm öğrenciler için zordu. Hedefim gümrük müşavirliği olarak düşünüyorum" diye konuştu.

"Kızım dershaneye başladığı süre içerisinde ben de onunla birlikte motive olmaya çalıştım"

Sınavın yapıldığı okul önünde bekleyen veliler arasında yer alan Seçil Şahin’de, "Kızım dershaneye başladığı süre içerisinde ben de onunla birlikte motive olmaya çalıştım. Yeri geldi tam bir motive ile çalıştı. İnşallah sonucunu da iyi alacağız diye düşünüyorum. Şuan ben daha heyecanlıyım" dedi.