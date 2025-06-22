Alikahya Mahallesi’nde bulunan İzaydaş tesisinin iç yollarında kapsamlı asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yıpranan ve bozulan yollara müdahale ediyor. Bu kapsamda İzmit Alikahya Mahallesi’nde yer alan İzaydaş tesisi içindeki yollarda zorlu iklim şartları ve ağır tonajlı araçların oluşturduğu deformasyonlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde üretilen kaliteli asfaltla yenilendi. Bu sayede yol altyapısı daha sağlam ve uzun ömürlü hale getirildi.