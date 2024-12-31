Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda yaşanılan kuraklık nedeniyle alternatif su kaynakları oluşturmak, yağışlardaki düşüşün etkilerini azaltmak için çalışmalarını yoğunlaştıran ASKİ, İkizdere Barajı’nda 180 gün yetecek su kaldığını açıkladı.

Başta Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçeleri olmak üzere Aydın’ın su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan İkizdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8,67’ye düştü. 195 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajda güncel su doluluk miktarı 16,9 milyon metreküpe indi. İkizdere Barajı’nda 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, önümüzdeki günlerde hiç yağış olmaması durumunda yaklaşık 180 gün yetecek su kaldı.

"Küçük tasarruflar ile büyük farklar oluşturmalıyız"

İkizdere Barajı’nda su doluluk oranının yüzde 10’un altına düştüğüne dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti. Başkan Çerçioğlu, “Küresel iklim değişikliği ve bölgemiz genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarımız günden güne tükenmekte. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak alternatif su kaynakları üretmek, kuraklığın etkilerini en aza indirmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi su kaynaklarımızı bilinçli kullanmaya ve tasarruf yapmaya davet ediyorum. Küçük tasarruflar ile büyük farklar oluşturabiliriz. Unutmamalıyız ki; su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak hem doğamıza hem de gelecek nesillerimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.