Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi başlarken Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzlerce muhtar, ilçe belediye başkanları ile birlikte halkı selamladı. Güreşseverler Başkan Çerçioğlu’na yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Dünya Kupası Festivali başladı. Büyük bir heyecana sahne olan güreşler devam ederken. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzlerce muhtar İlçe Belediye Başkanları, CHP’li yönetciler ile birlikte güreşseverleri selamladı. Güreşseverler Başkan Çerçioğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Başkan Çerçioğlu taktığı şapkayı da vatandaşlara hediye etti.