Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.
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Ziyarette Çamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu’na mahallelerinde gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle teşekkür ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Çamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı.
Kaynak: iha