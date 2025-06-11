Aydın’ın Efeler ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan 1 kişi, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli hareketlerde bulunan H.B. (29) isimli şahıs, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayıca şüpheli şahsın alınan idrar analiz raporunda da uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.