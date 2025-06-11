Aydın’ın Söke ilçesindeki park ve bahçelerde çalışma başlatan belediye ekipleri, kene ve pire ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Söke Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri, park, bahçe ve yeşillik alanlarda halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan Söke Belediyesi ekipleri, kene ve pire ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Söke Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Söke Belediyesi kene ve pire ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı ilaçlama çalışmalarına başladı. Söke Belediyesi ilaçlama birimi ekiplerimiz park, bahçe ve yeşil alanlarda kene ve pire zararlısına karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıyor. Ekipler park ve yeşil alanlarda muhtemel bir kene tutunmasına karşı tarama ve ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler de değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.