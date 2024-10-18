Siirt’te Dünya Gıda Günü nedeni ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Siirt’te, Dünya Gıda Günü "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı’’ ana teması ile etkinliklerle kutlandı. Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında İl Müdürlüğü İlhan Özel konferans salonunda gıda uzmanları gıda konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Canan Balcı ve Siirt Abdülhamid Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Yeşilkavak, okullarda üretilen gıda ürünleri hakkında okulların tanıtımını ve çalışmalarını anlattı. Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından Mehmetçik İlköğretim okulunda öğrencilere gıda hijyeni ve gıda güvenliği konusunda sunum ve animasyon gösterisi gerçekleştirildi.