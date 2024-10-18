Milyar dolarlık bir endüstriyi oluşturan video oyunları, karakterleri ile oyun ve donanım üreticilerine yön veriyor. Kimileri oynamak istedikleri oyunlarla, kimileri de satın alma tutumlarıyla oyun endüstrisini şekillendiriyor. Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, oyuncu profillerine göre tercih edilmesi gereken bilgisayar modellerini sıraladı.

Oyunlar günümüzün en büyük eğlence kaynaklarından biri haline geldi. Gittikçe çeşitlenen oyunlar, beraberinde yeni teknolojileri ve kitleleri getiriyor. Oynamak istedikleri oyundan kullanım sıklığına ya da satın alma tutumuna kadar değişkenlik gösteren oyunseverler, hem oyun hem de bilgisayar üreticilerine yön veriyor. Oyun endüstrisini ve oyuncuları anlamanın, klasik ve temel ayrıştırmalar üzerinden gidilmemesine dikkat çeken güç ve performans bilgisayarı markası Excalibur, oyuncu profillerine göre tercih edilmesi gereken bilgisayar modellerini sıraladı.

1. Rekabetçi Oyuncular: Oyun dünyasındaki rekabetçi yönü seven bu oyuncu profili, genellikle çok oyunculu oyunlara ilgi duyan, zafer kazanmayı ve rakiplerini yenmeyi önemseyen kişilerden oluşuyor. Ancak bunun için yetenek ve stratejinin yanı sıra oyun performansını önemli ölçüde etkileyen bilgisayar gereksinimleri de büyük bir önem taşıyor. Cesaretini gücünden alan metal tasarımı ile Excalibur G911 dizüstü bilgisayar; Intel’in en yeni işlemcisi, DLSS 3 fonksiyonları ile yenilenen yapay zeka destekli RTX40 serisi ekran kartı, yüksek FPS ve grafik performansı ile en iyi oyun deneyimini sağlıyor. Üstelik web’e özel kampanya kapsamında, RTX4090 ekran kartlı Excalibur G911 oyuncu bilgisayarlarında +1 yıl uzatılmış garanti paketi hediye eden Excalibur, aynı zamanda ergonomik ve dayanıklı Excalibur Gaming sırt çantasını da ücretsiz veriyor.

2. Hikaye Odaklı Oyuncular: Bu oyuncular, oyun dünyasının derinlikli hikayelerini ve karakter gelişimlerini ilgiyle takip eden kişilerden oluşuyor. Oyunları bir hikaye anlatma aracı olarak kabul eden bu oyuncular için karakterlerin duygusal bağ kurmaları ve hikayenin akışını etkilemeleri son derece önemli. Özellikle açık dünya ve çok katlı görev sistemine sahip hikaye odaklı oyunlar, görsel ve grafiksel olarak yüksek düzeyde olduğu için gelişmiş bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Tamamen oyuncuların beklentilerine göre şekillenen Excalibur E750 masaüstü bilgisayar, Intel’in en güçlü ve en yeni işlemcileriyle üstün performansı, NVIDIA’nın en güncel ekran kartlarıyla da üst düzey grafik gücünü oyunculara sunuyor.

3. Trendleri Takip Eden Oyuncular: Oyun dünyasının her yönüne ilgi duyan ve yeni çıkan oyunları tür fark etmeksizin deneyimlemek için can atan bu oyuncular, oyun dünyasını sıkı takip ediyor. Genellikle trend olacak oyunları öncesinde hisseden ve uzmanlaşmadan yarıda bırakmayan bu meraklı oyuncular, oyun dünyasındaki yenilikleri sürekli takip ediyor. Özgürlüğüne düşkün oyuncular için NVIDIA’nın eşsiz gücüne sahip GeForce RTX 4070 ekran kartıyla da desteklenen Excalibur G870, oyun tutkunlarına daha gerçekçi bir deneyim, profesyonellere ise ultra verimlilik sağlıyor.

4. Çevrimiçi Oyuncular: Rekabetin hiç eksik olmadığı çok oyunculu oyunlarda, kazananı yalnızca saliseler belirleyebiliyor. Oyunlarda en iyisi olmak için güçlü bir masaüstü bilgisayarına ihtiyaç duyan gamer’ların yardımına koşan Excalibur E750, ön panelinde RGB’li bir tasarımla birlikte kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Intel’in en yeni ve en güçlü 13. ve 14. Nesil işlemcileriyle üstün performans ihtiyaçlarını karşılayan Excalibur E750, NVIDIA’nın en güçlü grafik kartlarıyla ihtiyaca göre kişiselleştirilebiliyor.