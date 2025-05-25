Esenyurt’ta, 2023 yılında temeli atılan ancak uzun süre sonra atıl kalan Mehterçeşme Mahallesi Cemevi Projesi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un girişimleriyle yeniden hayat buldu. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü Cemevi projesinin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde, 2023 yılında temeli atılmasına rağmen uzun süredir atıl durumda olan Haramidere Cemevi arazisinde inşa edilen Mehterçeşme Mahallesi Cemevi’nin yeni binasının planlama çalışmaları tamamlandı. Bina, toplam bin 250 metrekarelik alanda, 3 bodrum ve 1 zemin kat olmak üzere 4 kattan oluşacak şekilde planlandı. Proje, sadece ibadet alanı değil; aynı zamanda kültürel ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak çok yönlü bir merkez olarak dikkat çekiyor. Modern mimarisiyle örnek teşkil eden yapının içerisinde; çok amaçlı toplantı ve söyleşi salonu, bağlama ve semah kursları için özel eğitim alanları, muhabbet meydanı ve cem meydanı yer alıyor. Ayrıca, 30 araç kapasiteli otoparkın yanı sıra morg, kurban kesim alanı, mutfak ve aşevi gibi vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek bölümler de projeye dahil edilmiş durumda.

"Proje toplumsal dayanışmayı güçlendirecek"

Esenyurt Belediyesi’nde görevli Mühendis Özgür Yıldırım, projeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Daha önce aynı alanda yer alan cemevi binasının yıkımının ardından, bölge ihtiyaçlarına daha kapsamlı yanıt verecek modern bir yapı inşa etme hedefiyle yola çıktık. Bin 250 metrekarelik parsel oturum alanı üzerinde yapımına başladığımız cemevi inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Proje, yalnızca bir ibadet alanı değil, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek ve kültürel faaliyetleri destekleyecek bir merkez olacak" diye konuştu.